Чемпионат МЧС по спортивному ориентированию прошел в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в лесопарковой зоне микрорайона Дражня состоялся чемпионат Минского городского управления МЧС по спортивному ориентированию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении.
В соревнованиях приняли участие 10 команд - 9 сборных от каждого районного отдела по ЧС и команда Аппарата управления.
В личном зачете равных не было Андрею Марковскому (Московский РОЧС), второе место у Виталия Барановского (Советский РОЧС), третье место занял Алексей Калиновский (команда Аппарата управления).
Общекомандные места распределились следующим образом: 1-е место - команда Советского РОЧС, 2-е - Центрального, 3-е - Партизанского, 4-е - команда Аппарата управления, 5-е - Фрунзенского, 6-е - Московского, 7-е - Заводского, 8-е - Первомайского, 9-е - Ленинского, на 10-м месте расположилась команда Октябрьского РОЧС.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда управления, которая выступит 13-14 октября на чемпионате МЧС Беларуси в городе Минске.-0-