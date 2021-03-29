Чемпионат МВД по рукопашному бою стартует в Могилеве 31 марта

29 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Министерства внутренних дел по рукопашному бою пройдет в Могилевском институте МВД с 31 марта по 2 апреля. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

Участниками соревнований станут представители областных и Минского городского УВД, внутренних войск, Департамента охраны и других - всего 13 команд.

В первый день пройдут соревнования первого тура - это будет демонстрация приемов борьбы и жеребьевка команд. Второй день начнется с торжественной церемонии открытия, где будет представлена судейская коллегия чемпионата. После этого пройдет второй тур: предварительные поединки во всех весовых категориях, а также полуфинальные и утешительные. В третий день чемпионата команды поборются в финальных схватках за призовые места.

Награждение победителей и призеров соревнований и торжественная церемония закрытия чемпионата состоятся 2 апреля в 13.30 в спортивном зале института.-0-