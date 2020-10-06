Чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет 7-9 октября под Гомелем

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по пожарно-спасательному спорту пройдет с 7 по 9 октября на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС в Гомельском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми команд, представляющих областные и Минское городское управления МЧС, а также команду Университета гражданской защиты МЧС. Выступать за каждую сборную будут как мужчины, так и женщины.

7 октября состоится опробование спортивных снарядов, мандатная комиссия, жеребьевка и заседание судейской коллегии. 8 октября - основной день соревнований по следующим дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, двоеборье. На 9 октября запланированы состязания по боевому развертыванию и подведение итогов чемпионата.

Стоит отметить, что в интернете пройдет прямая трансляция. Посмотреть ее можно на трех платформах Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта: YouTube-канале, группе "ВКонтакте" и официальной странице федерации на сайте МЧС.-0-