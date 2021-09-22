Чемпионат по пожарно-спасательному спорту стартовал в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал 29-й лично-командный чемпионат Вооруженных Сил по пожарно-спасательному спорту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

Всего за победу борются 9 сборных команд, прошедших отбор в своих соединениях. Спортсменам предстоит преодолеть стометровую полосу с препятствиями, совершить подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, продемонстрировать ловкость в пожарной эстафете.

Военнослужащих 23 сентября ожидает двоеборье, а финальную точку третьего соревновательного дня поставит боевое развертывание от пожарной автоцистерны.

Состязания проходят на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.-0-