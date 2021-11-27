Чему учат школьников в первом белорусском наукограде

Почти год назад в столице открылся Национальный детский технопарк. Конкурс на зачисление туда в первые же дни достигал пяти человек на место! Кто в итоге попал на учебу в наукоград и чем там занимаются мальчики и девочки?

Cоздать робота-курьера

В 2019 году Президент подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". Базой для него стал Республиканский центр инновационного и технического творчества. Как только объявили о старте проекта, через сайт учреждения образования к этому моменту уже подано 1067 заявок! Конкурс на зачисление, в зависимости от профиля, доходит до пяти человек на одно место! Среди тех, кто вышел в финал, - победители и призеры международных интеллектуальных соревнований, а также те, кто сам пишет исследовательский проект и верит в свои научные открытия.

Своеобразным прототипом для нашего технопарка послужил российский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Цели у центров во многом схожие - найти и развить у школьников способности к творчеству, научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству. Детский наукоград - место невероятных возможностей. Ну где еще можно создать робота-курьера или систему автономного исследования планет?

"Дополнительное образование одаренных детей и молодежи идет по четырем направлениям: "Робототехника", "Зеленая химия" "Информационные и компьютерные технологии" и "Инженерная экология", открывшимся в ноябре, - говорит директор детского технопарка Сергей Сачко. - Обучение проходит на базе БГУ, БНТУ, БГУИР и БГТУ. Смены длятся 24 дня, в декабре ожидаем девятую по счету. В группе 10 человек. После окончания учебы дополнительное образование продолжается по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка".

В минской средней школе №225 целый этаж определен под учебный процесс технопарка. А вскоре недалеко от нее разместятся лаборатории.

"Продолжается реконструкция одного из неиспользуемых производственных зданий БНТУ под учебно-лабораторный корпус детского технопарка, в котором разместятся 15 лабораторий, - уточнил директор. - Через дорогу построим общежитие, при нем откроется спортивный комплекс, актовый зал на 300 мест и кафе. Новоселье запланировано на конец 2022 года, чтобы с января 2023-го Национальный детский технопарк начал работать в полную силу".

250 школьников уже стали выпускниками белорусского наукограда. Главная задача Национального детского технопарка - найти и поддержать талантливых ребят, мотивировать их в будущем стать учеными.

Здесь обожают химичить

Как проходят занятия в детском наукограде? Заглядываем в лабораторию БГТУ, где будущие специалисты в области инженерной экологии пытаются разобраться в проблемах воздействия человека на окружающий мир.

Во время нынешнего занятия они составляли калибровочный график для определения цинка. В лабораторию принесли пробу, в которой неизвестна концентрация тяжелых металлов. При помощи анализов необходимо определить количество цинка. Юные химики увлеченно мешали рыжую жидкость в колбе и диктовали цифры молодому человеку, который старательно записывал их в журнал. На мой вопрос, почему выбрали для изучения именно химию, отвечают: она - царица наук. Благодаря химическим реакциям даже мы с вами появились на свет.

"Инженерная экология - комплексная наука. Она занимается большим кругом вопросов, начиная от мониторинга состояния среды на конкретной территории, оценки степени опасности и загрязненности до разработки мероприятий по снижению этого воздействия на промышленных и хозяйственных объектах. Ребята приехали в технопарк из разных уголков страны: Слонима, Вилейки, Гомеля, Чаусов… Все стараются. Они стали лучше понимать себя, развивают сильные стороны и в итоге, думаю, сознательно отнесутся к выбору профессии", - вступает в беседу педагог, заведующая кафедрой "Промышленная экология" БГТУ Анна Лихачева.

Ульяна Антоник из гимназии №1 города Слонима в технопарк поступала два раза. С первого захода не получилось: конкурс на "зеленую химию" был очень большой. Когда узнала, что появилась "инженерная экология", снова решила испытать судьбу. Отправила свою научную работу, а потом поехала в Гродно писать тестирование.

А вот гомельчанин Иван Будяну поступил в технопарк с первого раза.

"В своих силах был уверен, потому что выигрывал олимпиады по химии и биологии. Эти предметы я изучал на повышенном уровне, - объясняет он. - К тому же у меня был свой проект "Вторичное использование адсорбирующего слоя подгузников". С ним я стал победителем областного этапа конкурса "Сто идей для Беларуси". В прошлом году приезжал в Минск на финал. Выиграть не получилось, но взяли мои контакты, связывались, и думаю, что мои идеи рано или поздно воплотятся на практике. Суть проекта вкратце такова: предлагаем собирать использованные подгузники в отдельные контейнеры для вторичного использования их адсорбирующего слоя. Извлекаем его, смешиваем с почвой и водой в соответствующей концентрации, чтобы потом в этом грунте выращивать растения. Экспериментировал на фасоли. Обычно ее надо поливать два раза в неделю, а в нашем случае - один раз в две недели. Да и растет она куда лучше! Из-за того, что адсорбирующий слой хорошо впитывает влагу, мы сократим количество не только полива, но и минеральных удобрений. Так одновременно решаем проблемы утилизации отходов, защиты окружающей среды и здоровья человека".

Возможно, со временем детский технопарк станет образовательным центром Беларуси, где создаются практики обучения и формируется новое поколение высококлассных специалистов.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-