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15 апреля 2021, 17:40

Через технологии к успеху. Как руководитель КСУП "Велута" достигает поставленных целей

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Все будет фундаментально

КСУП "Велута" – небольшое хозяйство (общая площадь всего 4 тысячи гектаров), расположенное в 30 километрах от Лунинца, с небогатыми землями и самыми низкими средними зарплатами по району среди других предприятий. Казалось бы, так себе бэкграунд для достижения каких-то серьезных результатов. Однако Иван Грицкевич, который пришел сюда директором в ноябре прошлого года, видит в "Велуте" потенциал и уверен, что хозяйство вполне возможно превратить в крепкого середняка, способного со временем выбиться в топы. Мы узнали, за счет чего руководитель собирается достичь поставленных целей.

Дисциплинарный фундамент

Главная проблема, с которой на первых порах в "Велуте" пришлось столкнуться Ивану Грицкевичу, – отсутствие технологии в животноводстве и дисциплины:

Иван Грицкевич
Иван Грицкевич

– В кормлении не было четкого распорядка дня и рациона. Дойное стадо толком не видело ни премиксов, ни других необходимых добавок. А корова – такое животное, которому если вовремя не подбросить того же сенажа, то она его потом просто отодвинет и не сможет поесть, из-за чего будет серьезный минус по молоку.

Естественно, с таким подходом уровень производства был невысоким. До прихода Ивана Ивановича здесь в день на корову доили чуть больше 10 литров. Более того, отмечает руководитель, показатели в суточных сводках по молоку шарахались от +200 до -200 литров:

– Главный зоотехник мне рассказывал: "У нас так всегда, это нормально". Но подобные разбежки свидетельствует об отсутствии дисциплины. А когда ее нет, то добиться толку и заработать какие-то деньги невозможно. Чтобы решить проблему, пошел в народ. Попросил по-человечески хорошенько поработать для исправления ситуации. Пообещал, что как только наше положение начнет налаживаться, то поднимем зарплаты, но первое время придется потерпеть. В итоге коллектив меня услышал, и дело сдвинулось с мертвой точки, – рассказывает Иван Грицкевич.

Дисциплина заметно улучшилась, что позволило быстро наладить технологию кормления: теперь на фермах коровы в определенное время стали получать необходимый рацион 3 раза в день. Поработали в хозяйстве с кормами: занялись приготовлением концентрированных кормов по индивидуальной рецептуре для каждой группы животных, начали добавлять в нужных объемах премиксы, соль, мел и другие необходимые компоненты. И результат не заставил себя долго ждать. Уже через несколько месяцев среднесуточный надой на одну корову увеличился до 14 литров.

– Сегодня имеем плюс две тонны молока к прошлому году. Для "Велуты" это огромный рост. Дальше производительность нужно увеличивать за счет улучшения кормовой базы и селекционной работы. В хозяйстве еще есть коровы с надоями всего 4 литра в сутки. Для сравнения: на передовых фермах в Беларуси буренку, которая дает 20 литров, выбраковывают на мясокомбинат, а у нас скот, от которого можно 10 получить, считается не худшим. Чтобы изменить это, требуется современная инфраструктура и не один год работы, – рассуждает Иван Грицкевич.

Будет "экстра" – будут деньги

К слову, модернизацией в "Велуте" уже активно занимаются. Еще в 2019-м началась серьезная реконструкция молочно-товарного комплекса в деревне Новоселки. В октябре завершили первую очередь строительства: запустили новый молочно-доильный блок и два коровника на 500 голов. Подходит к концу вторая очередь: в этом месяце должен заработать цех раздоя, а в скором времени появятся дополнительные помещения для содержания скота.

– По мере запуска зданий начнем увеличивать поголовье дойного стада. Сейчас, согласно плану, каждый месяц добавляем по 5 голов. Так будет продолжаться до конца года, а дальше посмотрим. Вообще, новые помещения позволят прирасти на 200 голов. Но делать все будем постепенно, так как для закупки нетелей требуются немалые деньги, – объясняет Иван Грицкевич.

На остальных объектах комплекса проводится капитальный ремонт: меняются забракованные конструкции, полностью переделывается технология, чтобы перейти к беспривязному содержанию.

– За лето еще хочу на старой ферме сделать цех сухостоя, чтобы можно было разделить скот по периодам: первый, второй и раздой. Это поможет нам поднять производительность. После полноценного запуска комплекса ситуация должна стать еще лучше, – делится планами руководитель.

Положительные изменения с появлением нового директора отмечает лаборант-учетчик МТФ №3 в Новоселках Тамара Городюк:

Тамара Городюк
Тамара Городюк

– За 26 лет, которые здесь работаю, бывало разное. В 90-е при поголовье в 400 коров сдавали 300–400 литров молока, так как не было кормов. Потом с проблемами как-то справились, стали потихоньку расти, а в 2019-м все на износ пошло: не дополняли нетелей, стадо не обновлялось, и опять все на убыль. Но пришел Иван Иванович, стали работать со стадом, и дело сдвинулось. Сейчас в день сдаем 4 000 литров сортом "экстра" от общего количества молока на ферме. Благодаря этому наши зарплаты заметно подросли.

Соглашается с Тамарой Городюк и оператор машинного доения Ирина Дробович:

Ирина Дробович
Ирина Дробович

– Поменялось все капитально и в лучшую сторону. В новом комплексе шикарные условия: чисто, комфортно, есть душ и комната отдыха, но самое главное – современное оборудование, которое позволяет нам постоянно прирастать и улучшать качество молока. А будет "экстра" – будет и зарплата.

Поработать над почвами

Но животноводству никуда без кормов и слаженной работы в растениеводстве. Сейчас в "Велуте" делают ставку на озимые, под которые отдано 900 гектаров. Для сравнения: посевная площадь яровых – 400 гектаров.

Петр Кохович
Петр Кохович

Главный агроном хозяйства Петр Кохович объясняет такое смещение акцентов изменением климатических условий, которые сопровождаются резкими перепадами температур:

– Уже не редкость весной, даже в мае, нарваться на заморозки, поэтому подобная практика полностью себя оправдывает. Озимые в этом году перезимовали ничуть не хуже, чем в прошлом, а рапс и вовсе еще лучше сохранился. Конечно, есть места, где ветер сметал снег, из-за чего растения немного подмерзали, но их совсем немного.

Ключевая культура сегодня, учитывая не самые плодородные почвы, – рожь.

Василий Дробович
Василий Дробович

В прошлом году она дала 48 центнеров с гектара при общей урожайности по зерновым в 32. Однако на одной ржи далеко не уедешь, поэтому в хозяйстве собираются увеличивать посевные площади тритикале и кукурузы, чтобы разнообразить кормовую базу.

– Кукуруза себя здорово проявила в прошлом году: с 777 гектаров заготовили 15 тысяч тонн зеленой массы. При этом она отличный предшественник для озимого рапса. Я даже одну хитрость придумал: если внес органику, то стараюсь скорее посеять кукурузу, чтобы раньше собрать и потом успеть осенью посеять рапс, так как 60 процентов внесенной органики еще дают отдачу на второй год, – делится секретами Петр Адамович.

На рапс, к слову, в хозяйстве возлагают большие надежды, ведь он приносит не только валюту, но и белковое сырье, жизненно важное для животноводства.

– Сегодня цена жмыха – 850 рублей за тонну, шрот еще дороже – 950 рублей. В месяц нам необходимо минимум 35 тонн. Получаются огромные суммы, которые, когда рапса нет, приходится платить. А если вырастить и получить урожайность хотя бы 25 центнеров с гектара, намолотить в бункерном весе 500 тонн и после доработки взять 420, то этого хватит, чтобы покрыть все расходы и полностью обеспечить себя белковым сырьем на целый год без перебоев, – рассуждает Иван Грицкевич.

Правда, есть одна проблема: земля в "Велуте" не лучшего качества. Практически все поля мелиоративные. Раньше на них местами были мелкозалежные торфяники, однако из-за того, что хозяйство в свое время активно занималось пропашными культурами (сахарная и кормовая свекла, картофель), все ушло в воздух. В итоге балл пашни снизился с 31 до 24!

– Поэтому у нас тяжело вырастить хорошую люцерну и другие бобовые в принципе. Так что нужно зарабатывать деньги, чтобы была возможность давать земле необходимое количество минеральных удобрений, качественно подготавливать почву к севу. Думаю, в этом году результаты будут лучше, чем в прошлом. Нужно только с подкормками поработать. Есть еще надежда на то, что был снег, который имеет азотофиксирующую способность, поэтому азота должно попасть в почву больше, – говорит Петр Кохович.

"Чтобы развиваться, нужно вкладывать"

Иван Грицкевич считает, что для получения хороших результатов у "Велуты" все есть:

– Земли достаточно, хотя, конечно, если бы мне предложили взять еще тысячу гектаров, то не отказался бы. Возможности для ее обработки есть. Мехдвор тут один из лучших в районе: компактный, удобно расположен на краю деревни рядом с дорогой, которая идет ко всем основным полям. Техники тоже достаточно: в прошлом году взяли трактор МТЗ-3522, зерноуборочный комбайн в декабре пригнали, машину для внесения органических удобрений РЖТ-10, грабли. Еще необходим кормозаготовительный комплекс. С кадрами тоже порядок. Только одного механизатора не хватает на трактор и трех водителей, но это решаемая проблема. Единственный негативный момент – здесь не очень хорошее зерновое хозяйство. Склады старые, на зернотоке нет забора. Но постепенно начали наводить порядок: летом планируем там установить ограждение, будем делать ремонт. Ведь чтобы развиваться, нужно вкладывать. По-другому не бывает.

Вообще, планы у директора грандиозные. Через два года он хочет превратить "Велуту" в крепкого середняка:

– Всегда соизмеряюсь с возможностями. Оказаться в золотой середине нам по силам. Как говорил один опытный руководитель, деньги у нас под ногами лежат – на ферме и на поле. Зерно и молоко всегда рентабельные. Поэтому за два года можно хорошо добавить в производстве, улучшить инфраструктуру и предложить людям хорошую зарплату, чтобы в отделе кадров очереди стояли из желающих. Главное: нужна стабильность на рынке сбыта, продукция чтобы пользовалась спросом, тогда все хорошо будет и сможем уже приблизиться к передовым показателям.

Выноска: "Мы видим, что уже можем работать без дотаций. Предприятие сегодня рентабельное и, надеюсь, положительная динамика будет продолжаться".

Выноска: "Думаю, к началу 2022 года нам по силам взять планку в 5000 килограммов на корову"

Выноска: 53,4 центнера с гектара Рекорд урожайности "Велуты" по зерновым

Показатели СПК "Велута" за 2020 год:

С/х угодья: 3955 га.

Пашня: 2373 га.

Балл с/х угодий: 23,1.

Балл пашни: 24,1.

Фактическая площадь уборки: 1070 га.

Выход зерна с 1 балло/га: 141 кг.

Урожайность: 31,8 ц/га.

Валовой сбор (зачетный вес) – 2954 тонны.

Поголовье КРС: 2204.

Дойное стадо: 904.

Удой на одну корову: 4239 кг.

Валовое производство молока: 3832 тонны.

Работников: 169.

Средняя зарплата: 557, 9 рубля.

Вадим БАННЫЙ,

Фото Рамиль НАСИБУЛИН

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