Через участие в выборах люди транслируют свою гражданскую позицию - избиратель

13 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Через участие в выборах люди транслируют свою гражданскую позицию и делают важный вклад в дальнейшее развитие государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала жительница Могилева Инна Чеботаревская во время досрочного голосования на участке №26 в средней школе №6.

"Проголосовать - это право и долг каждого гражданина, - сказала Инна Чеботаревская. - Человек, который приходит на выборы, прежде всего выражает свое волеизъявление и через выбранного им кандидата в депутаты влияет на позитивные изменения в жизни отдельно взятого района, города и страны в целом".

Будучи юристом по образованию, избирательница считает, что люди должны осознанно делать свой выбор и не перекладывать ответственность на других. "По нашему округу было предложено много информации по всем пяти кандидатам в депутаты, - отметила она. - Я тоже ответственно подошла к выбору: перед тем, как прийти сюда, изучила биографии и предвыборные программы каждого претендента".

Женщина использовала возможность проголосовать досрочно, так как не уверена, сможет ли в силу своей трудовой деятельности прийти на избирательный участок 17 ноября.

В этом году ее сын впервые будет голосовать на парламентских выборах. "Это первая избирательная кампания, в которой мой ребенок примет участие в качестве избирателя, - отметила Инна Чеботаревская. - Он хочет прийти именно в день выборов, 17 ноября, когда процесс наиболее оживленный, на участке проводятся мероприятия. Тема выборов ему очень интересна, он ждет этого дня и не раз интересовался моим мнением о роли выборов в нашем обществе".-0-