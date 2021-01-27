Черный снег в Полоцке: специалисты возьмут пробы в местной котельной

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты возьмут пробы в котельной, сажа из которой оседает в близлежащих дворах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Галузо.

По ее словам, будет проводиться отбор проб с предприятия. Специалисты установят, превышены ли допустимые нормы. Исходя из результатов будут приниматься меры реагирования. "Разбираемся в ситуации. На месте работает оперативная группа", - отметила Анна Галузо.

В соцсетях сегодня появились фото и сообщения жителей с ул. Вологина в Полоцке. В их дворах почернели снеговики, детские площадки, невозможно сушить белье на веревке. Вероятно, это произошло из-за оседания сажи от работающей котельной в микрорайоне Боровуха-3. Из-за этой проблемы вчера в Новополоцкую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступило обращение от местных жителей.-0-