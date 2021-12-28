Червяков: Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест в республике. Об этом заявил сегодня на совместном с сессией областного Совета депутатов заседании облисполкома министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рост доходов и заработной платы зависит от эффективности работы организаций. По итогам 10 месяцев финансовые результаты в целом по Брестской области положительные. Действительно, это одна из областей, которая выходит по своим показателям на одно из первых мест. В регионе сбалансированная по отраслям экономика, что позволяет годами быть в лидерах и меньше всего подвергаться внешним влияниям", - отметил министр экономики.

Александр Червяков представил участникам заседания важнейшие параметры развития страны на 2022 год и Брестской области в частности.

На совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов сегодня рассматриваются проект программы социально-экономического развития Брестской области на 2021-2025 годы, прогноз социально-экономического развития региона на 2022 год и областной бюджет на будущий год.

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