Червяков: мы продолжаем работать над снижением барьеров для инвестиций

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается работа над снижением барьеров для инвестиционной деятельности. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время пленарного заседания XII международного инвестиционного форума "Мельница успеха" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла, который направлен на снижение барьеров и создание дополнительных стимулирующих условий для осуществления инвестиционной деятельности. Работа ведется по трем ключевым блокам. Первый - обеспечение предсказуемости и стабильности условий при реализации инвестпроектов. Вносятся изменения в закон об инвестициях - вводится так называемая стабилизационная оговорка, а также предусматриваются новые механизмы реализации инвестиционных проектов. Второй - снижение издержек инвестора при реализации инвестиционных проектов. Ключевым направлением здесь выступает совершенствование законодательства в сфере имущественных, земельных и строительных видов деятельности. Третий - наращивание источников, создание ресурсов и капиталов, а также расширение сегмента длинных денег в экономике, в том числе через активизацию рынка ценных бумаг, корректировку условий осуществления страховой деятельности. Мы хотим, чтобы все эти подходы были использованы инвесторами, чтобы к ним был интерес", - отметил во время выступления Александр Червяков.

Как отметил министр экономики, год назад глава государства озвучил формулу инвестиционного развития регионов. "Не менее одного производственного проекта в каждом районе, как минимум, один значимый крупный проект в регионе. На этой формуле мы сегодня выстраиваем нашу работу по формированию пятилетней инвестиционной программы", - подчеркнул он.

Приоритетными секторами для вложений инвестиций в Беларуси на ближайшие пять лет министр экономики назвал фармацевтику и биотехнологии, оптику и электронику, производство медицинской техники. Еще одно перспективное направление - создание отечественных эффективных видов электротранспорта и запчастей к нему. "Кроме этого, перспективны вложения в информационно-коммуникационные технологии. Большое внимание уделяется инвестированию в науку, инжиниринг, медицину, отдых и туризм", - отметил Александр Червяков.-0-

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