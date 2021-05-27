Червяков о развитии Оршанского района: многое сделано, но есть отставание, которое надо устранить

27 мая, Оршанский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С начала реализации программы социально-экономического развития Оршанского района сделано многое, хотя есть отставание по ряду показателей, их надо подтянуть как можно быстрее. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Александр Червяков во время выездного заседания Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассмотрели результаты работы над программой социально-экономического развития Оршанского района. Это наш пилотный проект. Цель его заключается в отработке инструментов и механизмов развития территорий с численностью населения более 80 тыс. человек, чтобы затем распространить этот опыт на аналогичные регионы и города, а их в Беларуси 13. Прошло 2,5 года реализации программы, и уже есть определенные результаты. Это создание новых объектов, а также восстановление и модернизация старых заброшенных зданий. Данный пример показывает, как нужно рачительно использовать тот потенциал, который мы имеем. В целом, если говорить о реализации программы развития, то большая часть мероприятий выполнена. Но есть отставание по некоторым показателям, которое надо нагнать до конца действия программы. Имеется и проблематика, связанная с эффективностью вложения ресурсов, качеством выполнения работ, финансовым состоянием организаций и предприятий. На этих направлениях надо сосредоточиться, чтобы программа была выполнена в срок и максимально точно по обозначенным проектам", - отметил министр экономики.

Александр Червяков подчеркнул: на примере Оршанского района есть чему поучиться, в регионе сделано немало. Сельскохозяйственные предприятия показали, как можно с минимальными издержками улучшать условия содержания скота, развиваться и становиться передовыми предприятиями, которые несут на себе значительную часть производства валового продукта региона. Кроме того, благодаря расширению производственных площадей появляются новые рабочие места.

В программе выездного заседания значилось также посещение промышленных предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты по программе развития Оршанского района, и учреждений социального профиля. На итоговом заседании обсудили проблемы в отставании сельского хозяйства, строительства, вопрос оттока населения в другие районы. "Одной из основных задач реализации программы является улучшение качества жизни в регионах. Нужно открывать больше предприятий и обеспечивать население работой. В полной мере следует использовать и инвестиционный потенциал, развивать малый и средний бизнес", - поставил задачу на будущее председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко рассказал, чего удалось достичь за время действия указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области". "За период действия указа, а это два с половиной года, выполнено 163 мероприятия из запланированных 376, на финансирование которых направлено Br1,4 млрд. Район с начала года сработал с чистой прибылью, составившей Br10,4 млн, и ростом выручки (113,2% к уровню аналогичного периода 2019 года). Вместе с тем по итогам 2020 года в абсолютном выражении выполнено лишь два целевых индикатора комплексного развития из пяти: по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (Br992,5 при целевом индикаторе Br931) и выручке от реализации продукции на одного среднесписочного работника (Br58,5 тыс. при целевом значении Br46,6 тыс.). Отставание есть в темпах роста собственных доходов местного бюджета (99,1% против 104%), численности занятого в экономике населения (99% против 100,1%) и инвестициям в основной капитал на душу населения (Br3,7 тыс. против Br3,8 тыс.)", - пояснил глава района. По всем отраслям, где в регионе есть отставание, Николай Шерстнев поручил усилить работу местной власти и предприятий.

"При всех имеющихся недостатках реализация программы развития Оршанского района показала, что принятый Президентом указ №506 был своевременным. Об этом говорят относительные показатели работы 2020 года: на 11% увеличились объемы промышленного производства, на 5% вырос объем производства сельскохозяйственной продукции, увеличился экспорт. Построено много новых промышленных предприятий и животноводческих комплексов. Недостатки в работе заключаются в том, что доведенные программой показатели еще не достигнуты, кадровому составу региона предстоит серьезно поработать. Главная задача, которая стоит перед руководством района, улучшение качества жизни людей. Для этого есть все возможности", - подвел итог присутствовавший на выездном заседании облисполкома председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.-0-