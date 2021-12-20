Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков во время посещения Слонимского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков посетил ключевые предприятия региона: камвольно-прядильную фабрику и картонно-бумажный завод "Альбертин". Во время общения поднимались вопросы уровня цен на лекарства и продукты питания, а также состояния дорог и дворовых территорий.

По словам министра, подобные встречи позволяют выявить наиболее волнующие жителей малых городов вопросы. "Их решение напрямую зависит от возможностей местного бюджета, основным источником которого является подоходный налог. Поэтому наша общая стратегическая задача - это рост заработной платы, увязанный с производительностью труда. Чтобы его обеспечить, необходимы инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение. Предприятия, оснащенные современным оборудованием, реализующие успешные маркетинговые стратегии, наладившие работу с товаропроводящими сетями, имеют более высокие показатели эффективности производства и уровень зарплат. Полученная ими прибыль может быть инвестирована в развитие и направлена на дополнительные выплаты работникам. В обоих случаях - это прочная основа для пополнения местного бюджета. И тогда в регионе будут хорошие дороги, больницы и другая социальная инфраструктура, обеспечивающая комфортные условия для жизни людей", - пояснил глава ведомства.

Говоря о работе слонимских фабрики и завода, министр экономики подчеркнул, что они находятся в общем тренде, который характерен для промышленных предприятий, - это загруженность и высокий спрос на продукцию. "Это позволяет им сохранять устойчивость и вовремя выплачивать зарплату, а также, что характерно для "Альбертина", накапливать ресурсы для технического перевооружения, которое позволит значительно повысить производительность труда. Предприятия работают в три смены. Портфель заказов уже расписан на три месяца вперед. По сути, завод и фабрика вышли на доковидный уровень. Мы видим, что и наши предприятия в целом уже адаптировались к вызовам и ограничениям. А, следовательно, экономика как работала, так и будет продолжать работать", - заявил Александр Червяков.

Также руководитель министерства посетил объекты, включенные в госинвестпрограмму на 2021-2023 годы. Планируется, что реконструкция и реставрация Свято-Успенского собора Жировичского монастыря будут реализовываться в рамках этой программы.-0-