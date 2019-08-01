1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Четверть доходов бюджета Витебской области в I полугодии сформировал частный бизнес, сообщил на заседании облисполкома первый заместитель председателя комитета экономики Александр Костюков, передает корреспондент БЕЛТА.

На 1 июля на территории области насчитывалось 30,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 8,6 тыс. юридических лиц и почти 22,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Высокая плотность малого и среднего бизнеса наблюдается в Витебском, Полоцком, Глубокском и Лепельском районах, Витебске и Новополоцке. "В Витебской области от субъектов предпринимательства за полгода поступило Br191,6 млн, что составило 24,6% в общих поступлениях в консолидированный бюджет. В Толочинском, Шумилинском и Поставском районах бизнес наполняет бюджет более чем наполовину. Более 143 тыс. жителей региона трудятся в частных организациях, что около трети от количества всего занятого населения", - уточнил Александр Костюков.

В этом году планируется потратить Br1,8 млн на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Важным остается информационная работа с предпринимателями или желающими создать бизнес, чтобы они знали положения правовых актов и существующих условий ведения своего дела. В регионе действуют три бизнес-инкубатора и восемь центров поддержки предпринимательства. При облисполкоме и в регионах есть советы по развитию предпринимательства, цель которых - сформировать дискуссионные площадки для решения вопросов бизнеса на местном уровне, рассказал Александр Костюков.

Сегодня прошло открытое заседание Витебского облисполкома. Были рассмотрены вопросы по развитию предпринимательства и либерализации условий ведения бизнеса, организации уборки урожая и сева озимых культур, а также проблемы в борьбе с борщевиком Сосновского.-0-