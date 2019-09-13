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13 сентября 2019, 17:37

Четверть лауреатов конкурса "Минский мастер - 2019" - молодежь

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование 39 победителей городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер - 2019" состоялось сегодня в Республиканском дворце культуры профсоюзов. Мероприятие приурочили ко Дню города Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время награждения заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран отметил, что с ростом мастерства профессионалов во всех отраслях столица хорошеет и становится уютнее. "Благодарю вас за труд, ту частичку души, которую вы вкладываете в свою профессию, а значит, и в наш город. Успехов на рабочих местах, процветания вашим предприятиям и хорошего настроения в коллективах и дома", - пожелал он.

Среди победителей этого года 21 женщина и 18 мужчин. Десяти лауреатам еще нет 31 года. Например, для "Лучшего специалиста казначейства" среди работников главного управления Министерства финансов по Минску Валентины Паус это первая значимая награда в карьере. В профессии девушка четыре года, и она вовсе не считает работу с цифрами скучной. "Мы работаем с бюджетными организациями, в том числе культурными, спортивными учреждениями. И я знаю, что интересное происходит в городе и за его пределами, куда стоит сходить, сколько вложено в подготовку этих событий", - рассказала Валентина.

Водитель городского автобуса №107 автобусного парка №5 Евгений Ковель в 2013 году уже становился лауреатом конкурса - тогда ему было 26 лет. Вторая награда, считает Евгений, - признак качества и постоянства. "Сложности есть в любой работе, вставать рано, чтобы выйти в рейс в 6.00, не всегда легко. Но ко всему привыкаешь. Автобус с 6-летним пробегом не подводит, а видеонаблюдение в салоне часто помогает избегать или быстро разрешать конфликты", - поделился нюансами работы "Минский мастер". Он посетовал на водителей, которые нередко "подрезают" автобус - приходится аккуратно лавировать, чтобы не причинять неудобств пассажирам. Умение действовать быстро в экстренных ситуациях - один из многих талантов Евгения. Он не только профессионал своего дела, но и гордость семьи: заботливый муж для Ольги, любящий папа - для пятилетней Евы.

Взращивать лидерские качества, увлекать подрастающее поколение творчеством - такие цели ставит перед собой педагог-организатор СШ №62 Минска Сергей Хвойницкий. Вместе со школьниками он занял второе место на республиканском конкурсе БРПО "Супер-тройка". По его авторской программе квестов по Октябрьскому району ученики и их родители узнают больше о месте, в котором живут.

"Это золотой запас нашей страны, люди, которые украшают свою профессию и наш город, - считает председатель Минского городского объединения профсоюзов Николай Белановский. - Приятно, что если на первых конкурсах побеждали в основном ветераны, то уже лет десять молодежь не уступает заслуженным мастерам. Из 39 победителей десять в возрасте до 31 года, я считаю это подтверждением того, что наша молодежь достойно продолжает традиции опытных профессионалов".

Впрочем, есть и лауреаты, для которых награда стала особенно долгожданной. Например, оператор автоматических линий глазурования ОАО "Керамин" Светлана Мельгуй 14 лет отдала заводу, и теперь за свой труд получила признание как "Минский мастер".

Перед торжественной церемонией в колонном зале Дворца профсоюзов на выставке можно было увидеть закулисье конкурса - фото отборочных этапов, в которых участвовали около 16 тыс. работников. Из них в финал вышли 620 конкурсантов.

В подарок победителям, их родным и коллегам звезды белорусской эстрады подготовили запоминающуюся и трогательную концертную программу.

Конкурс организуется и проводится Минским городским объединением профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 264 тыс. человек, а 564 из них были удостоены звания "Минский мастер".

Чествовали сегодня и других минчан, которые отметились трудовыми и гражданскими заслугами. Так, в ратуше в девятый раз руководство столицы наградило горожан, принимавших активное участие в охране правопорядка и профилактике правонарушений. К слову, сегодня в советах общественных пунктов охраны правопорядка более 1,3 тыс. неравнодушных граждан способствуют тому, чтобы на улицах Минска было спокойно и безопасно.

Вслед за этой церемонией там же состоялось и торжественное награждение почетными грамотами и благодарностями Мингорисполкома и Мингорсовета жителей столицы, достигших высоких результатов в трудовой деятельности и внесших вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Наград удостоены 30 представителей самых разных сфер: педагоги, производственники, работники коммунальных служб и др.-0-

Фото Максима Гучека

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