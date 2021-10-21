Четверть жителей Гомельской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четверть жителей Гомельской области прошли полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Вакцинация против инфекции COVID-19 в регионе идет уверенными темпами. Четверть жителей области уже прошли полный курс вакцинации - это более 359,3 тыс. человек. Первым компонентом привились свыше 481 тыс. человек - 34,6%", - проинформировали в центре.

В регионе созданы все условия для вакцинации желающих. Увеличено число прививочных пунктов, работают выездные бригады. Для удобства и максимальной доступности второй компонент также делают в пунктах вне организаций здравоохранения.

Специалисты отмечают наиболее высокую активность населения и спрос на вакцинацию в Гомеле. В областном центре на сегодня первый компонент получили уже 43% жителей, а полный курс прививок - более 31,5%. В числе лидеров также Добрушский, Брагинский и Гомельский районы.

"Основными факторами, которые способствуют увеличению риска заболеваемости коронавирусной инфекцией, по-прежнему остаются долгое пребывание в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, несоблюдение социального дистанцирования, пренебрежение средствами защиты органов дыхания", - обратили внимание в центре. По словам специалистов, количество заболевших и тяжесть протекания болезни обусловлено еще и особенностями циркулирующего в настоящее время дельта-штамма коронавируса. Он имеет более высокую заразность, короткий инкубационный период.

"На сегодня единственным специфическим методом, позволяющим защититься от заболевания, является вакцинация. И даже в случае заражения (а таких случаев среди вакцинированных примерно 5 на 1000 получивших полный курс прививок), прививка спасает от тяжелой формы течения болезни и госпитализации", - заключили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-