Четыре арендных дома планируется заложить в Минске в 2021 году

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируется начать проектировку четырех арендных домов, строительство некоторых может стартовать уже к концу года. Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы будем закладывать 4 арендных дома, точечно по городу. Есть разные площадки, и мы эту тему дальше будем форсировать. Это будет происходить не в спальных районах жилой застройки. Нужна точечная застройка с учетом интересов арендополучателей - чтобы это было как можно ближе к местам их работы. Ввод этих домов планируется в 2022 году", - сказал Дмитрий Микуленок.

Он уточнил, что при выборе места необходимо учитывать специфику работы людей, которые претендуют на арендное жилье. Это могут быть учителя, медики и т.д.

Застройщиками таких объектов выступают территориальные УКСы. В основном это типовые 19-этажные дома МАПИДа. В них востребованы все типы квартир: и однушки, и двушки, и трешки.

В январе-феврале этого года планируется к сдаче арендный многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Одоевского - Кириенко.

"Также будем выполнять поручение по проектированию общежитий для медиков, строительство начнется уже в следующем году. И жилье коммерческого плана будет строиться", - заключил Дмитрий Микуленок.-0-