Четыре изолированных помещения проданы на аукционе в Минске

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре изолированных помещения, находящиеся в собственности столицы, проданы на аукционе, организованном Минским городским центром недвижимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В частности, помещение по ул. Козлова, 24-4Н, с начальной ценой Br8,2 тыс. продано за Br70 тыс.

"Новые владельцы недвижимости обязаны обеспечить использование этих объектов по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для изолированных помещений, находящихся в жилом доме", - отметили в пресс-службе.

Следующий аукцион по продаже помещений такого типа состоится 31 августа. Потенциальным покупателям будет предложено сразу восемь лотов.

С более подробной информацией о предстоящих аукционах можно ознакомиться на сайтах Минского городского центра недвижимости, Мингорисполкома и Государственного комитета по имуществу.-0-