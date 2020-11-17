Четыре компьютерных томографа планируют установить в больницах Гомельской области в начале 2021 года

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех компьютерных томографов планируют установить в больницах Гомельской области в начале 2021 года. Такую информацию озвучил сегодня на заседании регионального штаба по реагированию на ситуацию с COVID-19 заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В данный момент в области функционируют 13 аппаратов для КТ-исследований. "В начале 2021 года планируется установить еще 4 КТ - для областной клинической больницы, Гомельской городской клинической больницы №3, Мозырской горбольницы, Калинковичской центральной райбольницы", - сказал Михаил Змушко.

По словам заместителя начальника, также прорабатывается вопрос о приобретении за счет чернобыльских средств компьютерных томографов в больницы Чечерска и Брагина, которые будут обслуживать и население близлежащих районов: Буда-Кошелевского и Кормянского, Лоевского и Хойникского соответственно.-0-