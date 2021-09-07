Четыре концертные площадки будут работать на "Дажынках" в Шумилино

7 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021" задействуют для проведения праздника четыре концертные площадки. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя по социальным вопросам Шумилинского райисполкома Ирина Шалахова, передает корреспондент БЕЛТА.

В райцентре основные работы на различных объектах, в первую очередь социально-культурных, уже выполнены. Средняя школа №1 получила новый ремонт и оснащение, преобразится стадион в горпоселке, местный ФОК, Дом культуры. Идет благоустройство дорог и тротуаров, озеленение улиц и дворов, появится сквер воинской славы. Новый облик получил местный железнодорожный вокзал, парк и зоны отдыха.

"На "Дажынках" будут четыре основные концертные площадки. Одна из них разместится на вокзале - 155 лет назад здесь открыли движение по железной дороге. Вторая будет в парке, где постарались совместить две зоны - патриотическую о Великой Отечественной войне и молодежную. Третье пространство будет возле обновленного Дома культуры, который торжественно откроют в день фестиваля. Там станцуют вальс, покажут цирковое представление, проведут конкурсы. Главная сцена будет на центральной площади Шумилино, постараемся сделать интересную концертную программу для всех", - рассказала Ирина Шалахова и добавила, что все подробности празднования "Дажынак" не раскрываются, жителей и гостей горпоселка ждут сюрпризы.

Развлечения на своих трех площадках представит и областной комитет БРСМ. Учреждения образования привезут на выставку-продажу сувенирную и сельхозпродукцию. На ж/д вокзале покажут исторический перформанс в честь 155-летия открытия движения на участке Шумилино. По предварительной договоренности, на праздник приедет уроженка горпоселка и призер чемпионата мира по биатлону Анна Сола.

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2021" состоится в Шумилино 18 сентября. Запланирована обширная культурная программа, организаторы хотят сделать запоминающийся праздник для шумилинцев и гостей города. Столица "Дажынак" лежит на дороге между Витебском и Полоцком, жители которых смогут провести выходной на фестивале.-0-