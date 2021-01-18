18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре купели обустроят в Гомеле для желающих окунуться на Крещение, сообщили БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Одно из самых массовых мест притяжения православных верующих - набережная реки Сож в районе Киевского спуска. По окончании праздничного богослужения (ориентировочно в 10.15-10.30) в Петро-Павловском кафедральном соборе состоится чин Великого освящения воды, а также крестный ход по Киевскому спуску к реке Сож для освящения воды в реке. После этого гомельчане смогут окунуться в купели.

С 10.00 до 15.00 в районе Киевского спуска около композиции "Лодочник" будет работать торговый лоток, где можно будет согреться горячим чаем и кофе, приобрести кондитерские изделия.

Места для традиционных крещенских окунаний обустроят также на пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож в центральном парке, в урочище Шведская горка рядом со спасательной станцией "Западная" и на Новобелицком пляже. Здесь выполнить ритуал можно будет до 21.00.

В горисполкоме напомнили также о мерах безопасности. "Если вы захотите окунуться в купель, то делать это нужно строго в оборудованных местах, где будут дежурить медицинские работники и спасатели ОСВОДа, которые в любой момент смогут помочь. Также не забываем соблюдать масочный режим, респираторный этикет и обрабатывать руки", - подчеркнули в управлении.-0-