Четыре молочно-товарных комплекса введут в Гомельской области до конца года

24 ноября, Брагин /Корр. БЕЛТА/. До конца этого года в Гомельской области будут введены в эксплуатацию 4 современных молочно-товарных комплекса, сообщил сегодня на чествовании победителей жатвы на областном празднике "Дажынкi" в Брагине председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор считает, что внедрение передовых технологий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли - залог успешного развития агропромышленного комплекса региона. "До конца этого года в области будут введены 4 современных молочно-товарных комплекса, еще на 13 завершается реконструкция и техническое переоснащение", - сказал он. Есть задел и на будущий год. "Начинаем строительство ферм на 600 голов каждая в Хойникском районе в хозяйстве "Судково", в Брагинском районе - в хозяйствах "Брагинское" и "Комаринский", - пояснил руководитель области.

Говоря о техническом перевооружении машинного парка, председатель облисполкома отметил, что в этом году на полях региона работали 125 новых энергонасыщенных тракторов и 26 кормоуборочных комбайнов. Успешно прошли испытания две новинки "Гомсельмаша" - комбайн с газомоторной силовой установкой и созданный по поручению Президента так называемый суперкомбайн.

Для сохранения полученного урожая с начала года в области на 30% выросло количество силосно-сенажных траншей.

Также Владимир Дворник подчеркнул, что в последние три года в регионе стабильно растут инвестиции в основной капитал сельскохозяйственной отрасли. С начала этого года темп роста по этому показателю составил 114%.

Брагин сегодня стал столицей регионального праздника "Дажынкi" - здесь чествуют лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинена девизу "Мая радзіма - мой гонар". Городской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по "Брагинщине самобытной" приглашают тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радуют торговые ряды.-0-