22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре неиспользуемых объекта недвижимости проданы на аукционах в Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Аукционные торги состоялись в Минской области, на них в частную собственность были приобретены три неиспользуемых объекта в Логойском районе и один - в Столбцовском. Общая сумма сделок от продажи составила чуть более Br106,3 тыс.", - рассказали в пресс-службе. Три объекта планируется переоборудовать под жилье, а на одном объекте в Логойском районе будет открыто собственное производство.

В ближайшее время на аукционах предлагается приобрести объекты государственной недвижимости в широком ценовом диапазоне, в том числе с начальной ценой в 1 базовую величину (1 БВ - Br27).

В комитете отмечают, что сразу 11 объектов впервые выставлены на торги в Минском, Воложинском, Смолевичском и Мядельском районах и в Жодино. Еще 11 объектов в семи районах Минской области предлагаются со скидкой в 50% и 80%.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости можно ознакомиться на сайтах Государственного комитета по имуществу, Минского областного исполнительного комитета, комитета "Минскоблимущество" или по телефонам 8 (017) 516 80 54, 500 47 11.-0-