Четыре новые линии по деревообработке запущены в лесхозах Витебской области

1 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять крупных проектов по модернизации деревообрабатывающего производства реализованы в 2018 году лесхозами Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в объединении.

Четыре из них уже полностью завершены: в Бегомльском лесхозе установлена линия по переработке мелкотоварной древесины, в Верхнедвинском - введена в эксплуатацию линия по сортировке древесины, в Лепельском - установлено оборудование по переработке древесины крупного диаметра. Последнее обновление производства завершилось накануне новогодних праздников в Толочинском лесхозе: в декабре в его деревообрабатывающем цехе запущена польская технологическая линия производительностью 500 куб.м обрезных пиломатериалов в месяц. Ее стоимость составляет Br530 тыс. Аналогичное оборудование в первом квартале планируется ввести в строй в Глубокском лесхозе. Запуск данных двух линий позволит создать около 40 рабочих мест.

В настоящее время при лесхозах Витебского ПЛХО действуют 16 деревообрабатывающих цехов и два мастерских участка. Общий объем инвестиций за январь-октябрь в деревообрабатывающее производство составил более Br2,3 млн. Рентабельность товарной продукции - 24%. Среднесписочная численность работников, занятых в данном комплексе, - 472 человека. Средняя зарплата составляет Br833.-0-