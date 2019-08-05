Четыре новых резидента зарегистрированы в I полугодии в СЭЗ "Гомель-Ратон"

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В январе-июне этого года в СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрированы четыре новых предприятия-резидента, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

Объем заявленных инвестиций составил $45,9 млн.

Так, компания "Гефлис" специализируется на комплексном выполнении работ по ремонту, реконструкции и модернизации очистных сооружений. Два предприятия - Мозырский лесозавод и Мозырский опытный лесхоз работают в сфере деревообработки. Еще один новый резидент - ОАО "Речицкий метизный завод"- намерен провести модернизацию производства с созданием дополнительных мощностей, увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции.

В целом для реализации инвестиционных проектов в I полугодии в СЭЗ "Гомель-Ратон" привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $61,8 млн. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе превысило $20 млн.

За январь-июнь объем производства промышленной продукции составил более Br1,76 млрд, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.

В администрации отметили, что более 60% продукции резиденты СЭЗ реализуют за пределами Беларуси. В этом году они увеличили объемы поставок продукции в Польшу, Германию, Италию, Венгрию, Канаду, Швейцарию, Китай.

Внешнеторговый оборот товаров в I полугодии достиг почти $798 млн (темп роста к январю-июню 2018 года - 114,1%). "При этом экспорт товаров по предприятиям безведомственной подчиненности за шесть месяцев 2019-го составил 121% к аналогичному периоду прошлого года. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное: в целом по СЭЗ в сумме $279,3 млн", - уточнили в администрации.

В настоящее время резидентами СЭЗ "Гомель-Ратон" являются 69 субъектов хозяйствования.-0-