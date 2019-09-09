Четыре новых спортивных класса созданы в школах Гомельской области в этом учебном году

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре новых специализированных по спорту класса созданы в учреждениях образования Гомельской области в новом учебном году - два в Гомеле и по одному в Ветке и Октябрьском, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в регионе наметилась тенденция увеличения количества спортивных классов в учреждениях образования. Так, в нынешнем учебном году в 109 таких классах обучаются 2 324 школьника. Годом ранее 105 классов посещали 2 275 ребят, а в 2014-2015 учебном году функционировало лишь 67 классов, в которых необходимые знания и навыки приобретали чуть более 1,3 тыс. человек.

"Спортивные классы являются одним из важных звеньев подготовки спортивного резерва. Такая практика уже дает положительный эффект, в том числе в рациональном использовании спортивных сооружений", - сказал Денис Езерский. Он отметил, что в регионе продолжат практику создания специализированных по спорту классов, учебный процесс в которых организуют как по одному, так и по нескольким видам спорта.

Всего, по информации Дениса Езерского, в Гомельской области физической культурой и спортом занимаются 333,6 тыс. человек, или 23,6% от общей численности населения региона. Загрузка физкультурно-спортивных сооружений, по оперативным данным за 8 месяцев, составила в среднем по региону 94,9% по времени использования и 90,2% - по посещаемости.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что в регионе вводятся новые, реконструируются построенные ранее спортивные объекты, на это направляются значительные средства, поэтому такие объекты необходимо эффективно использовать, в том числе расширяя и совершенствуя перечень услуг, увеличивая время работы в утренние и вечерние часы.-0-