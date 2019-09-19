Четыре объекта недвижимости в Пуховичском районе выставят на торги 2 октября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскоблимущество" 2 октября выставит на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи "БУТБ-Имущество" четыре объекта недвижимости в Пуховичском районе Минской области, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.
Комплекс зданий УП "Жилтеплосервис" коммунального хозяйства Пуховичского района в случае изменения целевого назначения земельного участка можно использовать под объекты розничной и оптовой торговли, промышленности, туристического назначения, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции. Здание Краснооктябрьского сельского дома культуры подходит для размещения объектов производственного назначения, которые не являются источниками вредных веществ, шума и вибрации. Школу в деревне Красный Октябрь можно использовать под объекты торговли, туристического, жилищного, административно-хозяйственного, производственно-складского назначения. В Орешковичском сельском доме культуры можно разместить объекты административного, социально-бытового, культурно-просветительного, туристического, производственного назначения.
Недвижимость выставляется на торги с понижением начальной цены продажи.-0-