3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четыре района Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Хозяйства еще трех районов вышли на финишную прямую, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Сев ранних яровых завершили аграрии Мозырского, Ельского, Лельчицкого и Петриковского районов. Стремительными темпами приближаются к окончанию работ в Гомельском, Лоевском и Хойникском районах. Остальная часть районов преодолела экватор в этом направлении.

В комитете отметили, что в прошлом году к яровому севу приступили только 19 апреля. В 2019-м к этой дате планируется завершить сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

По данным на 3 апреля, всего в Гомельской области посеяно яровых зерновых, зернобобовых и однолетних культур 87,8 тыс. га. В целом под эти цели отведено 183,5 тыс. га.

Для весеннего сева сельскохозяйственными организациями региона засыпано более 65 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, в том числе 56,1 тыс. т кондиционных.

В полном объеме хозяйства региона выполнили подкормку сохранившихся озимых зерновых культур. Последние гектары были подкормлены 3 апреля. Следующим этапом посевной кампании станет сев других культур, включая технические и кукурузу.-0-