Четыре района Витебской области ввели запрет на посещение лесов

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Верхнедвинский, Россонский, Ушачский и Шумилинский районы Витебской области ввели запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Аналогичные решения находятся на рассмотрении у местных органов власти Миорского, Шарковщинского, Глубокского и Полоцкого районов, где сохраняется высокий класс пожароопасности.

Охрану лесного фонда Витебского ГПЛХО на площади почти 1,7 млн га обеспечивают 2,1 тыс. сотрудников. Для этих целей в лесхозах региона оборудованы 30 пожарно-химических станций и 136 пунктов противопожарного инвентаря. К началу весеннего периода необходимое оборудование и парк пожарных и приспособленных для тушения пожаров автомобилей были приведены в готовность.

Для наблюдения за ситуацией в лесах региона используется 90 камер видеонаблюдения, 4 из которых работают в автоматическом режиме, что позволяет отслеживать обстановку на 90% площади лесного фонда. "Работа по установке систем видеонаблюдения продолжается и в этом году. Наша задача - охватить видеонаблюдением все леса области", - подчеркнули в объединении.

Всего в этом году в Витебской области произошло 32 лесных пожара на площади около 38 га. Благодаря проведению работниками лесной охраны целого комплекса мероприятий в текущем году удалось избежать крупных очагов возгорания.

Витебское ГПЛХО просит в случае обнаружения пожара сообщить о происшествии в ближайшее лесничество или по телефону 112, а также напоминает об ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесу, которые влекут за собой административную ответственность и штраф в размере до 50 базовых величин (1 базовая величина - Br27).-0-