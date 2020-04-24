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24 апреля 2020, 11:05

Четыре школьных стадиона реконструируют в Минске к 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске четыре школьных стадиона реконструируют к 2021 году, еще пять - в проекте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Модернизация межшкольных стадионов в девяти школах города предусмотрена инвестиционной программой Минска. Предполагается устройство футбольных полей с трибунами, раздевалками, создание легкоатлетических беговых дорожек, спортивных площадок для волейбола и баскетбола.

На школьных стадионах в Советском и Центральном районах столицы уже приступили к работам. К 2021 году обновленные спортивные объекты порадуют учеников 147-й, 35-й, 87-й и 196-й минских школ.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, многие школьные стадионы в городе нуждаются в реконструкции. "Последние 10-15 лет учреждения образования благоустраивали их своими силами, но сегодня минчане требуют более активной работы в этом направлении. В каждом районе города выбрана школа и определены площадки для строительства или реконструкции футбольных полей с минимальной инфраструктурой. Еще на пять стадионов школ №162, 67, 71, 40 и гимназии №4 оформляется проектная документация", - рассказал он.-0-

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