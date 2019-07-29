Четыре станции 3-й линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре станции третьей линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года. Пробный поезд запустят уже в январе. Ближе всех к полной готовности станция "Ковальская слобода" - здесь заканчивают отделочные работы. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

На станции "Вокзальная" завершаются строительные работы. Эта станция - единственная в столичном метро с наземным вестибюлем. Трудятся здесь круглосуточно. Параллельно идет работа над отделкой.

"Будут два пешеходных тоннеля, которые соединят первую и третью линию метро. С одной станции на другую пассажиры будут идти по разным тоннелям. В каждом тоннеле будет как пешеходная зона, так и зона с траволаторами", - рассказал заместитель главного инженера тоннельного отряда предприятия "Минскметрострой" Андрей Серафимович.

На станции "Юбилейная площадь" к отделочным работам пока не приступили, строительство находится в активной фазе.

Как сообщалось, Зеленолужская (третья) ветка метро будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Сейчас основные усилия направлены на четыре из них - "Ковальскую Слободу" (на пересечении улиц Жуковского и Воронянского), "Вокзальную", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейную площадь".-0-