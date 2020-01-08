Четыре станции третьей линии метро планируют открыть к 3 июля

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" планируют ввести в эксплуатацию ко Дню независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УП "Минскметрострой".

"Четыре станции первого участка третьей линии метро планируем ввести в эксплуатацию к 3 июля. Мы сделаем все от нас зависящее", - сообщили на предприятии.

Станции "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" готовы на 95-98%. Сейчас на объектах выполняют чистовую отделку, укладку мраморной плитки, облицовку станций, проводится монтаж технологического оборудования.

"Юбилейная" готова в меньшей степени, но к 1 марта планируют завершить и ее.

В перспективе - работы по станциям второго участка третьей линии метро. Так, в декабре 2019 года предприятие приступило к работам на станции "Неморшанский сад". Сейчас участок огорожен, под станцию забиваются сваи и разрабатывается грунт.

К 20 января текущего года планируют приступить к проходке тоннеля со станции "Аэродромная" до станции "Слуцкий гостинец". Щиту "Алесе" предстоит преодолеть 1,2 тыс. м.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром.

Всего за время существования "Минскметростроя" построено и сдано в эксплуатацию более 37 км пути с 29 станциями, из них 15 расположены на 1-й (Московской) линии и 14 на 2-й (Автозаводской) линии.-0-