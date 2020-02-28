Четыре тонны за пять минут: уроженец Щучина установил мировой рекорд в поднятии гири

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гиревик Евгений Назаревич сегодня в Щучине установил мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири. Спортсмен посвятил его 80-летию Щучинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Щучинском райисполкоме.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею района, проходят сегодня в Щучинском центре культуры. Одним из кульминационных моментов праздника стало установление нового мирового рекорда в поднятии гири 50 кг попеременно левой и правой рукой. Целью было поднять гирю 80 раз за наименьшее количество времени. На подъем четырех тонн Евгений Назаревич потратил 5 минут и 9 секунд. Рекорд зафиксировал судья международной категории.

Вместе с отцом выступил и его сын, 15-летний Максим. Он 80 раз поднял 16-килограммовую гирю.

"Рад, что удалось воплотить задуманное, ведь я к этому готовился. Количество подъемов выбрано не случайно: рекорд приурочен к дате, которую сегодня отмечаем. Кстати, именно в Щучине, будучи учащимся профтехучилища, я впервые выступил на соревнованиях по гиревому спорту и завоевал первую награду. Приятно, что и теперь в городе меня помнят, поддерживают, поздравляют с успехами. Для меня малая родина значит очень много, всегда с удовольствием приезжаю в Щучин", - отметил Евгений Назаревич.

Это далеко не первое достижение белоруса. Атлет - многократный чемпион и рекордсмен мира, на его счету 20 рекордов Гиннеса, причем пять из них установлены лично. Сегодня имя спортсмена занесли в Книгу славы Щучинского района.

На торжественном мероприятии также подвели итоги районного соревнования среди субъектов хозяйствования, коллективов производственных подразделений, тружеников района, сельсоветов за достижения высоких показателей в труде и социально-культурном развитии в 2019 году. Участникам была представлена выставка работ фотографов Щучинского края и достижений организаций, предприятий и учреждений района.-0-