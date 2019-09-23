Четыре вертолета Ми-2 авиакомпании "Орша Эйр" могут быть выставлены на повторный аукцион

23 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже четырех вертолетов МИ-2, назначенный на 23 сентября, признан несостоявшимся из-за отсутствия участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "Витебский областной центр маркетинга", которое выступает организатором торгов.

Авиационная техника принадлежит унитарному предприятию по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр", которая ликвидируется по решению собственника. По словам ликвидатора предприятия Анастасии Марченко, спрос на технику есть, потенциальные покупатели обращались за информацией о лотах во время подготовки торгов. Однако к окончанию срока внесения задатка и подачи заявления для участия в аукционе никто не зарегистрировался. Предполагается выставить винтокрылые машины на повторные торги. Решение по этому вопросу, а также о возможности и размере снижения начальной цены продажи будет принимать собственник. При оперативном прохождении всех предусмотренных законодательством процедур повторный аукцион может быть назначен на первую декаду октября.

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр" создано в 2013 году на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" для демонстрационных полетов и решения производственных задач. Выставляемые на продажу вертолеты произведены в 1984 и 1986 годах. Два борта находятся в Московской области на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ, где проходили капитальный ремонт и техническое обслуживание. Остальная техника размещена на аэродроме приписки в горпоселке Болбасово Оршанского района. Все имущество незарегистрированно в Государственном реестре гражданских воздушных судов, Государственном реестре экспериментальных воздушных судов и Государственном реестре государственных воздушных судов Беларуси.-0-