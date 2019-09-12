Четыре вертолета Ми-2 выставлены на аукцион в Витебске

12 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной центр маркетинга организует аукцион по продаже четырех вертолетов Ми-2. Торги назначены на 23 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.

Авиационная техника принадлежит унитарному предприятию по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр", которое ликвидируется по решению собственника. Вертолеты произведены в 1984 и 1986 годах. Два борта размещаются в Московской области на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ, где проходили капитальный ремонт и техобслуживание, остальная техника - на аэродроме приписки в горпоселке Болбасово Оршанского района.

Вертолеты находятся в разной степени готовности к летной эксплуатации, что сказалось на их стоимости. Самый дорогой лот выставлен на продажу с начальной ценой Br424,8 тыс., два борта предлагаются примерно за Br69 тыс., еще один продается за Br42 тыс. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены лота. По условиям торгов победитель обязан на протяжении пяти дней возместить затраты на организацию и проведение аукциона, подписать договор купли-продажи в течение десяти календарных дней, а в последующие десять рабочих дней оплатить предмет торгов. Организаторы аукциона обращают внимание, что все имущество незарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов, Государственном реестре экспериментальных воздушных судов и Государственном реестре государственных воздушных судов Беларуси.

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр" было создано в 2013 году на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" для демонстрационных полетов и решения других производственных задач.-0-