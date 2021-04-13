Четыре вертолета "Орши Эйр" выставлены на торги с понижением начальной цены

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Четыре вертолета Ми-2 авиакомпании "Орша Эйр" выставлены с понижением начальной цены на электронные торги, которые состоятся 14 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ООО "ВитЮрком"Николай Кротов.

Распродажа авиационной техники проводится в рамках ликвидационной процедуры УП "Авиакомпания "Орша Эйр", признанного банкротом по решению экономического суда Витебской области. За счет реализации имущества антикризисный управляющий, которым назначено ООО "ВитЮрком", будет погашать задолженность перед 9 кредиторами на общую сумму почти Br600 тыс., более 90% которой приходится на ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ПАО "Мотор Сич".

Самыми весомыми активами должника являются четыре вертолета Ми-2, произведенные в 1984 и 1986 годах. Компания получила технику безвозмездно от своего учредителя ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Вертолеты находятся в разной степени готовности к летной эксплуатации, для обеспечения которой необходимо их доукомплектовать оборудованием (двигатели, лопасти, редукторы и т.д.), а также выполнить предусмотренные для данного типа летательных аппаратов технические и ремонтные работы. Две винтокрылые машины размещаются в Московской области, куда были поставлены для прохождения капитального ремонта и технического обслуживания на базе АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ". Еще два летательных аппарата базируются на аэродроме приписки в горпоселке Болбасово Оршанского района.

Торги будут проходить на электронной торговой площадке auction24.by. Стоимость самого дорогого лота составляет Br79,6 тыс., при этом в случае шагов на понижение минимальная цена определена в размере около Br47,8 тыс. Еще три предмета торгов выставлено с начальной ценой Br58,8 тыс. (минимальная цена около Br35,3 тыс.).

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр" создано в июле 2013 года на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" для демонстрационных полетов и решения текущих производственных задач. В октябре 2018 года собственник компании принял решение о ее ликвидации, срок завершения которой неоднократно продлевался. В ходе ликвидации вертолеты выставлялись на торги в 2019 году на аукционе без возможности понижения начальной цены продажи, однако не привлекли потенциальных покупателей. Так как ликвидатор не смог рассчитаться по долгам организации, решено обратиться в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Судебное заседание для рассмотрения отчета управляющего по итогам ликвидационного производства назначено на 30 апреля 2021 года. Как пояснил Николай Кротов, в связи с тем, что первые торги по реализации имущества должника назначены на 14 мая, планируется ходатайствовать перед конкурсными кредиторами и впоследствии экономическим судом о продлении срока ликвидации УП "Авиакомпания "Орша Эйр".-0-