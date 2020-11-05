Четыре водоема Брестской области зарыбят осенью

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ноябре зарыбят четыре водоема, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организационной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов.

По предложениям рыболовов-любителей в этом году выбраны озера Кончицкое (Пинский район) и Ореховское (Малоритский район), а также водохранилища Нетчин (Ляховичский район) и Дубенецкое (Столинский район). В эти водоемы будут выпущены карп, амур и карась. К первому этапу зарыбления БООР планирует приступить 9 ноября.

Специалисты обратили внимание: зарыбление должно быть научно аргументированным. "Разрабатывается биологическое обоснование: описываются водоем, глубины, площадь зеркала, растительность, кормовая база. Исходя из этого делается обоснование по видам рыб и их количеству для заселения. Затем документ проходит экологическую экспертизу", - пояснили в БООР.

В Брестской области за пять лет рыбу выпустили в более чем 10 водоемов, некоторые из них заселяли повторно. Использовано около 18 т рыбопосадочного материала - более 40 тыс. особей щуки, карпа, амура, толстолобика, карася, сома европейского. В частности были зарыблены озера Паперня, Луковское, Ореховское и Соминское, водохранилища Мышанка, Велута и Визжар, Октябрьский пруд, карьер Бульково, река Мухавец в черте Бреста.-0-