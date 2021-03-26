26 марта, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Чигиринский кластер планируют создать в Могилевской области в этом году. Он объединит различные субъекты хозяйствования, которые ведут свою деятельность на Чигиринском водохранилище. Презентация проекта прошла сегодня на выездном практикуме "Инвестиционные возможности для развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Могилевской области Чигиринское водохранилище является знаковым. Это один из самых крупных водных объектов области. И поэтому там сложилась определенная инфраструктура. Есть агроусадьбы, базы отдыха - как в Быховском, так и в Кировском районах. Но при изучении ситуации на местах оказалось, что там есть масса проблем", - рассказал директор Быховского фонда "Устойчивый регион" Роман Мельников.

Директор Быховского фонда "Устойчивый регион" Роман Мельников

Один из таких проблемных моментов - недостаточное количество услуг, предоставляемых населению. "Они не соответствуют запросам отдыхающих, и из-за этого теряется часть туристического потока. Потому что в основном там предоставляют возможность проживания, а сопутствующих этому услуг недостаточно - кое-где на базах есть определенный инвентарь, но и его, к сожалению, очень мало. Поэтому мы решили проработать эту проблему", - отметил Роман Мельников.

Еще одно важное направление проекта - познакомить между собой субъекты хозяйствования. "От этого зависит имидж зоны отдыха. Бывали случаи, когда гости приезжали в агроусадьбу без предварительного бронирования, а мест не было. И не знали, куда еще можно перенаправить туристов. В следующий раз люди уже сюда не поедут отдыхать - будут опасаться, что их снова развернут. Нельзя допускать таких ситуаций", - подчеркнул директор Быховского фонда.

На первом этапе реализации данного проекта планируется создать совет с привлечением местных органов власти, который объединит субъекты хозяйствования. По словам Романа Мельникова, он будет помогать в решении важных вопросов. "Для развития можно привлекать различные источники, в том числе бюджетные средства. Это больше будет касаться общественных мест. Кроме этого, в развитие территорий может вкладываться и бизнес. И мы рассматриваем возможность того, чтобы туристические объекты создавали цепочки добавленной стоимости. Не обязательно на неделю приехать в одну усадьбу. Можно поселиться в одном месте, а другую усадьбу посещать - может там будут какие-нибудь мастер-классы или другие услуги", - отметил он.

Председатель костюковичского райисполкома Александр Горбачевский

Кроме того, в планах - создать центр совместного пользования оборудованием. Как отметил директор Быховского фонда, для участников кластера услуги по прокату различного оборудования будут бесплатными - это может быть оборудование для водных, велосипедных или пеших походов.

"Мы хотим решить проблему питания, подключить к этому наиболее активных местных жителей. На сегодняшний день, по законодательству, физическое лицо без регистрации ИП, заплатив единый налог, может готовить кулинарные продукты и реализовывать их. Это простой механизм, но людям нужно рассказать, как он работает. Конечно, мы будем следить за качеством изделий - важно, чтобы оно соответствовало нормам и стандартам. И необходимо объединить таких инициативных людей с агроусадьбами и турбазами", - подчеркнул Роман Мельников.

Работа над реализацией проекта была начата еще в прошлом году - изучались наиболее проблемные вопросы. Основная работа будет приходиться на этот год. Данный проект получил поддержку на одном из конкурсов, который проводила ООН - для его реализации выделили $60 тыс.

"Мы надеемся, что реализация данного проекта сделает из Чигиринского водохранилища туристический бренд Могилевской области", - подытожил Роман Мельников.-0-

Фото Олега Фойницкого