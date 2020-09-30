Численность ИП в Брестской области в январе-августе выросла более чем на 1 тыс.

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Количество индивидуальных предпринимателей в Брестской области за январь-август выросло более чем на 1 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной инспекции МНС.

На 1 сентября в налоговых органах области на учете состояли около 35,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 1003 ИП больше по сравнению с 1 января. За восемь месяцев от этих плательщиков в бюджет поступило свыше Br50 млн. Удельный вес поступлений от ИП составил в общем объеме 4,8% - на 0,4% больше, чем за такой же период 2019 года.

Больше всего индивидуальных предпринимателей Брестской области (14,1 тыс., или 40%) занято в оптовой и розничной торговле, сфере ремонта автомобилей и мотоциклов. Бизнес 4,7 тыс. (13%) предпринимателей связан с транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием. Десятая часть ИП занята в сфере строительства.

Более 60% предпринимателей в Брестской области применяют упрощенную систему налогообложения. Доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет более половины поступлений от этой категории плательщиков. Почти треть ИП выплачивают единый налог, их доля платежей составляет примерно 18%. Общий порядок налогообложения используют около 10% предпринимателей, удельный вес поступлений от них составляет около 30%.-0-