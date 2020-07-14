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14 июля 2020, 10:13

Численность населения городов-спутников Минска увеличивается

Фаниполь. Фото из архива
Фаниполь. Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность населения городов-спутников Минска прирастает. В интервью изданию "Беларусь сегодня" главный архитектор столицы Ольга Радченко рассказала о перспективах развития Смолевичей, Руденска и Фаниполя, сообщает БЕЛТА.

Главой государства поставлена задача смещать опорные точки минской агломерации в сторону городов-спутников. Для этого, во-первых, в городах должна развиваться инфраструктура, создаваться рабочие места и строиться жилье, а во-вторых, должно быть развито быстрое и недорогое транспортное сообщение со столицей. Таковы основные задачи генеральных планов этих городов. "Для этого там подготовят кластеры под промышленную и деловую застройку", - уточнила Ольга Радченко.

Для Смолевичей основа развития - соседство с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Национальным аэропортом Минск. "С 2014 по 2019 год население районного центра увеличилось на 1,3 тыс. человек - до 16,9 тыс. В 2020-2023 годах планируется завершение застройки северо-восточного жилого района площадью 119 га. С учетом застройки других районов численность города должна увеличиться к 2025 году до 38 тыс. человек", - поделилась планами главный архитектор.

Аналогичный прирост населения с 2014 по 2019 год произошел в агломерации горпоселка Руденск - поселка Дружный. Сейчас численность жителей составляет 12,8 тыс. человек. В 2020-2025 годах завершится застройка ранее выделенного для жилья участка в 73 га в поселке Дружный. С учетом нового района численность населения только одного этого поселка составит 16,5 тыс. человек. Развитие данной агломерации связано прежде всего с созданием промышленного парка (около 1,4 тыс. га) на месте Минской ТЭЦ-5 и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Потенциал промышленной зоны СЭЗ "Минск" дает основу для развития Фаниполя. "В новом генеральном плане численность населения города планируется увеличить до 29 тыс. человек. Сегодня в Фаниполе 16,6 тыс. жителей", - заключила Ольга Радченко.-0-

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