Численность ушастой совы в Брестской области растет рекордными темпами

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Численность ушастой совы в Брестской области за два последних десятилетия выросла в десятки раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.

"В последние годы меняется как численность, так и видовой состав этих хищных птиц. У нас рекордными темпами растет численность ушастой совы: по сравнению с началом столетия - в десятки раз. Она научилась жить в населенных пунктах, то есть для нее характерен процесс синантропизации - приспособления к обитанию вблизи человека. Это наиболее значимое явление в жизни этих птиц. Фактически в регионе нет ни одного райцентра, во всяком случае на Полесье, где бы не жили ушастые совы. А 30 лет назад не было ни одного райцентра, где бы они жили", - отметил Виктор Демянчик.

Ученые объясняют это явление тем, что в природных условиях, естественных гнездовых местах птиц расплодились хищники. Ушастые совы стали чаще гнездиться в населенных пунктах, используя для этого пустые гнезда сорок, ворон, грачей. Изменения климата способствуют увеличению численности домового сыча. По остальным видам сов, со слов ученого, численность или остается стабильной, или снижается.

Свой вклад в увеличение популяции сов вносят активисты и волонтеры Брестского областного отделения общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны", изготавливая и развешивая искусственные гнездовья. В одном только Малоритском районе за предыдущие годы было установлено около 200 конструкций для ушастой совы и серой неясыти. В экологической акции активно участвуют местные школьники. Во время весенних каникул ребята вместе с родителями мастерят дуплянки, платформы и другие жилища для разных видов сов.

"Ежегодно мы проводим мониторинг заселяемости искусственных гнездовий разными видами сов, - рассказал председатель регионального отделения АПБ Юрий Янкевич. - Примерно 20% наших гнездовий обживают ушастые совы, по серой неясыти этот процент выше. В лесах Малоритского и Брестского районов стали чаще регистрировать бородатую неясыть, для которой тоже строим гнездовья, как и для домового сыча, сипухи. До сих пор достоверно было известно об одной паре сипух на территории Беларуси, которая гнездилась в Каменецком районе. В этом году на территории Малоритского, Брестского и Каменецкого районов, а также в Гродненской области планируем развесить в общей сложности около 40 гнездовий для сипухи, средства на которые собрали на краудфандинговой платформе".-0-

Фото Брестского областного отделения АПБ