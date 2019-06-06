Число абортов в Витебской области ежегодно сокращается

6 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области число абортов ежегодно сокращается. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Юрий Деркач на конференции "Проблемы врачебной этики в современном мире", передает корреспондент БЕЛТА.

"Системный подход в этом направлении показал свою высокую эффективность. Число абортов в области на 1 тыс. женщин фертильного возраста ежегодно сокращается, по итогам 2018 года этот показатель уменьшился до 11 промилле", - отметил Юрий Деркач.

"В Витебской области обеспечено 100% предабортное консультирование, проводятся тренинги "Мама-школа", консультации по физиологии беременности, предродового периода, родов и семейных взаимоотношений. На базе областного клинического родильного дома, в межрайонных роддомах в Орше и Новополоцке осуществляется комплексное наблюдение за женщиной во время беременности", - отметил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома.

Кроме того, в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке функционируют центры здоровья молодежи. Их работа направлена на улучшение физического и репродуктивного здоровья, укрепление института семьи и создание предпосылок для повышения рождаемости и продолжительности жизни.

Юрий Деркач также затронул вопрос развития вспомогательных репродуктивных технологий в Беларуси. Согласно официальной статистике, в стране каждая пятая семейная пара нуждается в лечении бесплодия. Программы вспомогательных репродуктивных технологий работают в Беларуси с конца 1990-х годов. Основные проблемные вопросы по их использованию были сняты с принятием закона о вспомогательных репродуктивных технологиях в 2012 году. В нем были определены правовые, организационные основы применения экстракорпорального оплодотворения, искусственной инсеминации, суррогатного материнства. "Прогрессивность этого документа трудно переоценить, - сказал Юрий Деркач. – Недавно, 31 мая, Совет Республики одобрил поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях, которые были разработаны с учетом международной практики и обращения людей. В настоящее время рассматривается вопрос предоставления супружеским парам возможности проведения одного ЭКО бесплатно".

Конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" будет работать в Витебске 6-7 июня. В ней принимают участие медики, теологи, ученые из Беларуси, Украины, Шри-Ланки, Италии, России, Польши и Ватикана. Форум проводится по инициативе Витебской епархии Римско-католической церкви и Витебского облисполкома при участии трех вузов областного центра.-0-