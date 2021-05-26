Число долгостроев в Витебской области за 5 лет уменьшилось более чем наполовину

26 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрела вопрос сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В Витебской области за истекшие 5 лет количество долгостроев уменьшилось более чем наполовину - с 1913 до 812 (на 1101 объект). Однако их количество остается значительным. Для исправления сложившейся ситуации по инициативе КГК была создана рабочая группа по сбору и анализу информации об объектах сверхнормативного незавершенного строительства и формированию предложений по сокращению их числа. Проведен ряд организационных совещаний, по результатам которых разработан конкретный алгоритм работы в отношении каждого долгостроя", - отметили в КГК области.

К тому же не все долгострои фактически таковыми являются. В области функционирует около 50 зданий без принятия их в эксплуатацию. При этом большинство объектов достраивать не планируется, потому что незначительные отклонения в проектной документации не повлияли на их эксплуатационные качества.

Коллегия внесла предложения по ускорению работы с долгостроями. В их числе определение максимально возможных сроков по завершению строительства, сносу или консервации здания. Еще один вариант - рассмотрение возможности отчуждения или приемки в эксплуатацию при незначительных отклонениях от проектно-сметной документации в установленном законодательством порядке.-0-