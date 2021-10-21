Число физлиц-арендодателей в Гомельской области выросло более чем на 8%

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число физических лиц, оказывающих услуги по сдаче внаем помещений, в январе-сентябре этого года выросло на 8,3% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Заместитель начальника инспекции обратил внимание, что деятельность по сдаче внаем жилых и нежилых помещений является одной из популярных у разных категорий плательщиков. "Самой многочисленной являются физические лица, которые получают доходы от сдачи в аренду, субаренду, в наем, поднаем жилых и нежилых помещений физлицам. По данным на 1 октября этого года, в регионе такую деятельность осуществляют 17238 человек. Это на 1320 больше по сравнению с 1 октября 2020-го", - сказал Дмитрий Дайнеко.

Он уточнил, что физлица-арендодатели уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. За январь-сентябрь от данной категории плательщиков в бюджет поступило Br2,57 млн - на Br346,9 тыс. больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Традиционно наибольшее количество граждан сдает жилье в Гомеле - 50,6% от общего количества по области.

"Ознакомиться со ставками подоходного налога в фиксированных суммах можно на официальном сайте МНС nalog.gov.by в разделе "налогообложение плательщиков/ физические лица". Так, например, в Гомеле ставка составляет за месяц Br32,20 за каждую сдаваемую жилую комнату. В Жлобине, Мозыре, Речице, Светлогорске - Br21,10", - отметил Дмитрий Дайнеко.

В инспекции напомнили: чтобы заниматься сдачей внаем помещения легально, физлицу необходимо заключить и зарегистрировать в письменной форме договор найма (аренды) помещения в местном исполнительном и распорядительном органе, уплатить подоходный налог.-0-