Число физлиц - плательщиков единого налога в Минской области в 2018 году выросло более чем в 8 раз

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области количество плательщиков единого налога, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, за 2018 год увеличилось более чем в 8 раз. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления бытового обслуживания населения Минской области Лилия Пулко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложением указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц" в 2018 году воспользовались более 1,3 тыс. человек. Если в 2017 году плательщиками единого налога были 176 физлиц, то сегодня их почти 1,5 тыс.", - отметила Лилия Пулко. При этом она уточнила, что 80% самозанятых оказывают парикмахерские услуги

В целом в Минской области, как и в других областях, с каждым годом растет число объектов бытового обслуживания. В 2018 году на 4,17 тыс. таких объектов работало 5,5 тыс. человек (в 2017-м было 4 тыс. объектов, в 2016-м - более 3,4 тыс.). В том числе в сельской местности расположено около 1,3 тыс. объектов бытового обслуживания, на которых работают почти 1,76 тыс. человек.

В сельской местности работают 220 комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг, функционирует выездное обслуживание. Для удобства граждан работает короткий номер 167. В 2018 году по вопросам оказания бытовых услуг поступило более 3 тыс. звонков. Самыми востребованными были услуги парикмахерских, СТО, по ремонту одежды, проведению строительных работ.-0-