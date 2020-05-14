ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 мая 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Массовое ДТП на ул. Буденного в Минске: столкнулись четыре авто Происшествия
18:31 Минэкономики прорабатывает возможность организации для предпринимателей семинаров по перепрофилированию Экономика
18:19 В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии Происшествия
18:17 Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло более чем вдвое Регионы
18:06 В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус Регионы
18:06 Беларусь рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕБРР по финансированию строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ "Минск" Общество
18:03 РИКЗ: абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса его сроков Общество
18:00 Более 12,5 тыс. молодых людей подали заявки на работу в студотрядах БРСМ Общество
17:59 Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области Регионы
17:45 В апреле через Национальный аэропорт Минск выполнено 15,7% запланированных рейсов Общество
17:38 РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах" Культура
17:36 Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда Президент
17:34 Беларусь заинтересована в сплочении усилий с ЕБРР по борьбе с негативными последствиями пандемии - Румас Общество
17:27 "Минск" и "Дорожник" победили на старте 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
17:24 Аграрии Минской области планируют приступить к укосу трав 23-24 мая Регионы
17:12 УНОВИС стал одним из самых больших достижений белорусской культуры - директор Музея истории ВНХУ Культура
17:01 В Минске родители оставили без присмотра ребенка: возбуждено уголовное дело Происшествия
16:57 Вернисаж, модный показ и концерт классической музыки - как акция "Ночь музеев" пройдет в Могилеве Афиша
16:51 БЕЛТА и Госинформагентство Туркменистана обсудили направления сотрудничества Общество
16:51 Игры украинской премьер-лиги возобновятся 30 мая Спорт
16:44 Коммуникационная площадка "ШАГ" пройдет 21 мая онлайн Общество
16:41 Фронтальные погрузчики БЕЛАЗ отправлены на Филиппины Экономика
16:41 "Гомсельмаш" в январе-апреле увеличил экспорт на 59% Экономика
16:37 Грузовик перевернулся на МКАД Происшествия
16:36 На востоке Филиппин из-за тайфуна эвакуировали более 200 тыс. человек В мире
16:28 Автоматическую систему анализа звуков легких презентовали в Миноблисполкоме Технологии
16:28 Депутаты готовят поправки в закон о соцстраховании в связи с включением в стаж срочной службы Общество
16:24 "Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19 Общество
15:45 В Беларуси предлагается создать площадку для сделок в научно-инновационной сфере Экономика
15:41 Макей и Лавров обсудили белорусско-российские отношения и интеграционное взаимодействие Политика
Все новости
Все новости
Регионы
14 мая 2020, 18:17

Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло более чем вдвое

Фото "Витьбичи"
Фото "Витьбичи"

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области растет количество генетических экспертиз, за последние два года их число увеличилось более чем в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по области.

В управлении ГКСЭ по Витебской области проводится свыше 40 видов экспертиз и исследований. Общее их количество превышает 40 тыс. в год, в их числе генетические исследования. "За семь лет работы ведомства было проведено около 8 тыс. генетических экспертиз. Их количество ежегодно увеличивается из-за постоянно возрастающих объемов вещественных доказательств с мест происшествий, на которых есть биологические следы. Так, в 2017 году было проведено более 1 тыс. таких экспертиз, в 2018-м - около 1,9 тыс., а в 2019-м - свыше 2,3 тыс. В среднем один эксперт проводит около 30 генетических экспертиз в месяц, при их выполнении исследуется около 100 объектов", - отметили в управлении ГКСЭ по Витебской области.

Благодаря современным технологиям и оборудованию эксперты имеют возможность выделить генотип из биологических следов на любом объекте. Чаще всего на исследование поступает одежда обвиняемых и потерпевших, орудия преступления. В зависимости от обстоятельств дела на них эксперт ищет следы биологического происхождения, из которых в последующем выделяет ДНК.

Нередко генетические исследования способствуют раскрытию особо тяжких преступлений прошлых лет. Например, так удалось найти убийцу мужчины в Полоцке в ноябре 2002 года. Тогда в одном из домов с признаками насильственной смерти было обнаружено тело местного жителя. При осмотре места происшествия нашли и изъяли окурки и майку. При исследовании были выделены генетические характеристики неизвестной женщины, но установить личность преступницы на тот момент не представлялось возможным. Лишь в 2019 году при постановке на учет генотипа женщины 1983 года рождения произошло совпадение ее ДНК с выделенными генотипами на окурке и майке.

Генетические исследования позволяют устанавливать личности неопознанных трупов и их биологическое родство. Так, в ноябре 2018 года в Витебске горел дом. Спасатели нашли тела трех человек. Опознать погибших удалось только после генетических экспертиз. Есть также немало примеров идентификации причастных к кражам и угонам автомобилей по биологическим следам с мест преступлений.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ГКСЭ
Новости рубрики Регионы
Наталья Кочанова во время встречи с медицинскими работниками В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус
Наталья Кочанова Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области
Фото из архива Аграрии Минской области планируют приступить к укосу трав 23-24 мая
Фото из архива Конкурс "Я б в спасатели пошел" проводит МЧС Могилевской области
Фото minsknews.by Обновленный неврологический корпус 5-й больницы в Минске откроется в ближайшие дни
Фото из архива Выделение мест в общежитии, соседские споры, капремонт дома - Евсеев провел прямую телефонную линию
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно
Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании
Топ-новости
Румас: второй пакет мер поддержки будет ориентирован конкретно на помощь гражданам
БЕЛТА и Госинформагентство Туркменистана обсудили направления сотрудничества
Акция "Чистый водоем" стартует в Беларуси 18 мая
Прохладная погода ожидается в Беларуси в выходные
МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году
Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле - ЦИК
РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах"
"Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19
Автоматическую систему анализа звуков легких презентовали в Миноблисполкоме
В Совете Республики не исключают инициирования изменений в правовые акты ЕАЭС для поддержки экспорта
В Беларуси предлагается создать площадку для сделок в научно-инновационной сфере
ЕЭК подтвердила проведение 19 мая Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции
Проект указа о мерах поддержки организаций культуры вынесен на общественное обсуждение
Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Беларусь продолжит добиваться компенсации в $84 млн от Orlen Lietuva - "Белнефтехим"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.