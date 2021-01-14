14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число контейнеров для раздельного сбора отходов в Минске с 2018 года выросло почти в два раза. Об этом сообщил заместитель начальника отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Ефремов во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В 2018-2020 годах в Беларуси проводилась глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину". Особое внимание уделялось вопросам озеленения, благоустройства территорий, обращения с отходами. "В столице развивается система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Ежегодно производится установка контейнеров. С 2018 года их количество увеличилось почти в два раза - с 33 630 до 59 498", - рассказал Александр Ефремов.

Весной и осенью в Минске проводились субботники и другие мероприятия по наведению порядка и обустройству территорий. За три года в столице высадили около 170 тыс. деревьев и 820 тыс. кустарников. Кроме того, для решения природоохранных задач в период проведения экологической кампании велась информационно-просветительская работа: сотрудничество со СМИ, выпуск социальной рекламы, издание экологической литературы, организация встреч, прямых телефонных линий и круглых столов.

"Кроме того, в Минске ежегодно комплексно работают над уничтожением инвазивных видов растений. Площадь борщевика в столице существенно сократилась: с 242,1 тыс. га в 2011 году до 27,3 га по итогам 2020-го. На долю Заводского, Ленинского и Октябрьского районов приходится 89% от общей площади произрастания этого инвазивного растения в городе", - отметила заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Лагун.

Глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.-0-

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