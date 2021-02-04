Число обращений с COVID-19 в поликлиники Витебской области уменьшилось в 2,5 раза

4 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество обращений пациентов с коронавирусом в амбулаторно-поликлинические учреждения сократилось в 2,5 раза по сравнению с пиковыми нагрузками, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

По словам Михаила Вишневецкого, ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась. "Постепенно снижается как обращаемость в амбулаторно-поликлиническое звено, так и госпитализация в стационары. Это позволяет высвобождать лечебные учреждения в областном центре и районах Витебской области", - отметил он.

Сегодня в Витебске с пациентами с COVID-19 работают три учреждения здравоохранения. "Если тенденция сохранится, то, скорее всего, будет выведен из инфекционного профиля хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи. Сейчас все экстренные обращения взяла областная больница", - добавил глава облздрава.

Кроме того, на этой неделе должен закончиться первый этап вакцинации, во время которого будут привиты 3260 медработников Витебска, Полоцка, Орши и Новополоцка. При поступлении новой партии "Спутник V" начнут вакцинировать медиков других районов Витебской области, а также педагогов и соцработников.-0-