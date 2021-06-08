Число обращений в профсоюз образования и науки Гомельской области в I квартале выросло почти втрое

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число обращений в отраслевой профсоюз образования и науки Гомельской области в I квартале 2021 года почти утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Наталья Филипенко.

В I квартале этого года в отраслевой профсоюз поступило более 870 обращений (293 за аналогичный период 2020-го). В 8 раз увеличилось число письменных обращений, на личных приемах вопросы задавали 16 человек, еще 220 связались по телефону. Подавляющее большинство обращений касалось оказания материальной помощи, при этом значительная их часть - вопросы о возможности получения 10%-ной скидки для членов отраслевого профсоюза при оздоровлении в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт".

По письменным заявлениям членам профсоюза выплачена материальная помощь на сумму более Br25,7 тыс.

Волновали обратившихся правовые вопросы, оплата и охрана труда, санаторно-курортное лечение и оздоровление, жилищно-бытовые проблемы и др. К примеру, в январе заместитель директора по технике и хозяйственной работе одного из детских реабилитационно-оздоровительных центров в Мозырском районе просил составить исковое заявление о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Впоследствии суд решел восстановить истца на прежнем месте и взыскать в его пользу Br1,28 тыс. По просьбе матери работницы дошкольного учреждения образования Гомеля профсоюз помог составить исковое заявление о взыскании зарплаты за отработанный ею период.

Для повышения правовой грамотности работников отрасли, сокращения количества обращений специалисты обкома проводят обучающие семинары по вопросам законодательства о труде, заработной плате, охране труда и другим темам.-0-