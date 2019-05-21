Число оформленных на Минской региональной таможне деклараций в январе-апреле увеличилось на 26%

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской региональной таможне за январь-апрель 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. деклараций на товары. Прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 26%, сообщили БЕЛТА в таможне.

При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 21%, а стоимость импорта - на 31%. Практически 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.

Количество субъектов хозяйствования, которые декларируют товары в Минской региональной таможне, в январе-апреле увеличилось на 20% в сравнении с таким же периодом 2018 года. "Такие результаты являются следствием работы таможни по дальнейшему развитию благоприятных условий для ведения бизнеса. В Минском регионе в последнее время достигнуты конкретные результаты по упрощению таможенных формальностей и ускорению операций. Внедрены системы электронного документооборота между владельцем склада временного хранения и таможней, практически на 60% снижено количество проведенных таможенных досмотров при одновременном кратном росте их эффективности", - отметили в таможне.

Через границу ЕАЭС в зоне деятельности Минской региональной таможни за четыре месяца перемещено более 7 тыс. т различных товаров. При этом 93% партий товаров помещаются под процедуру таможенного транзита не более чем 10 минут. В апреле для 76% ввозимых партий товаров время выпуска не превышало двух часов.-0-