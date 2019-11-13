Число оформленных на Минской региональной таможне деклараций в январе-октябре увеличилось на 23%

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество деклараций на товары, зарегистрированных в Минской региональной таможне (МРТ), в январе-октябре увеличилось на 23%, сообщили БЕЛТА в таможне.

За 10 месяцев Минская региональная таможня зарегистрировала более 488 тыс. деклараций на товары. "Прирост, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, составил 23%. При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 11%, а импорта - на 28%", - проинформировали в МРТ.

Каждый день таможенное оформление в Минской региональной таможне проходят более 40 тыс. т экспортных грузов стоимостью более $16 млн и 11 тыс. т товаров, ввозимых в страну, на сумму $36 млн.

"Сумма таможенных платежей, начисленных в бюджет одним сотрудником МРТ за месяц, составляет в среднем около Br590 тыс.", - отметили в таможне.

Здесь добавили, что 81% партий товаров помещается под процедуру таможенного транзита в течение 10 минут. Что касается товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, то на выпуск 76% из них уходит не более двух часов.

Минская региональная таможня администрирует более 65% объемов таможенного оформления импорта в Беларусь. За 10 месяцев количество субъектов хозяйствования, декларирующих товары в МРТ, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысило 21 тыс. "Такие результаты свидетельствуют о благоприятных условиях для работы бизнес-сообщества в Минском регионе, которое выражается в упрощении таможенных формальностей и ускорении совершения таможенных операций", - подчеркнули в МРТ.-0-